تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

08:21 م 08/04/2026

خلال مباراة أتلتيكو مدريد و كلوب بروج (2)

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، روبن لو نورمان، ديفيد هانكو، ماتيو روجيري.

خط الوسط: دييجو سيميوني، ماركوس يورينتي، كوكي، أديمولا لوكمان.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتبث المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 2".

دوري أبطال أوروبا برشلونة أتلتيكو مدريد

