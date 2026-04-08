الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

1 4
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

إعلان

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

08:17 م 08/04/2026

لاعبي برشلونة

أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتبث المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 2".

دوري أبطال أوروبا برشلونة أتلتيكو مدريد

نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
لماذا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص خطر على صحتك؟
هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية.. ماذا نعرف؟
إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على لبنان وتطالب المجتمع الدولي
إعلان

إعلان

