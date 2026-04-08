أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتبث المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 2".