تعيين حسن عبد الله محافظا لمصر لدى صندوق النقد وأحمد كجوك مناوبا

كتب : منال المصري

08:58 م 08/04/2026

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري

قررت مصر تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، محافظًا لها لدى صندوق النقد الدولي، مع اختيار أحمد كجوك، وزير المالية، محافظًا مناوبًا له، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية.

وتعد مصر إحدى الدول الأعضاء المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي، كما تصنف ضمن أكبر الدول المقترضة منه بعد الأرجنتين.

ماذا نعرف عن حسن عبد الله؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2022، قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفًا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته الثانية.

وقبل توليه هذا المنصب، شغل عبد الله رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقارب 16 عامًا، شهد خلالها البنك سلسلة من التطوير والإنجازات.

محافظ البنك المركزي أحمد كجوك صندوق النقد الدولي حسن عبد الله جريدة الوقائع المصرية

فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
وائل جسار يوجه رسالة لشعب لبنان بعد الأحداث الأخيرة في بيروت
وائل جسار يوجه رسالة لشعب لبنان بعد الأحداث الأخيرة في بيروت

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات

