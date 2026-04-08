كشف المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وليفربول اليوم الأربعاء، وتحديدًا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليفربول في دوري الأبطال

حراسة المرمى: سافونوف.

الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديش.

الوسط: زائير إميري- فيتينيا- نيفيز.

الهجوم: دوي- ديمبيلي- كفاراتسخيليا.

بعد 20 عاماً.. تييري هنري يعلق على خسارة الكرة الذهبية 2003





القناة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



