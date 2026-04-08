الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

لقاء مرتقب وتأهل عسل والحمامي.. نتائج ربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش

كتب : مصراوي

01:28 ص 08/04/2026
انطلقت منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش PSA 2026 أمس الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري.

منافسات الرجال

وضمن منافسات الرجال، واصل مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، عروضه القوية، بعدما تغلب على المكسيكي ليونيل كارديناس، المصنف الرابع عشر عالميًا، بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-5، 11-6، 11-9)، ليحجز عسل مقعده في الدور نصف النهائي، ويقترب خطوة جديدة من المنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن يواجه عسل في نصف النهائي الفائز من مواجهة مروان الشوربجي، المصنف التاسع عالميًا، ودييجو إلياس، المصنف الثالث عالميًا، في لقاء قوي لتحديد الطرف الثاني في النهائي.

منافسات السيدات

وأقيمت العديد من المباريات القوية أمس أبرزها: وصل هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، تألقها، وحققت فوزا مستحقا على فيروز أبو الخير، المصنفة السابعة، بنتيجة 3-0، بواقع أشواط (11-7، 11-8، 11-6) خلال 36 دقيقة.

كما واصلت أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا، تألقها بعد فوزها على اليابانية ساتومي واتانابي، المصنفة السابعة، بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: (11-8، 11-6، 13-11)، لتتأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة.

ومن المقرر أن تلتقي أمينة عرفي مع هانيا الحمامي في نصف النهائي، في مواجهة مصرية قوية تجمع بين اثنتين من أبرز لاعبات الإسكواش في العالم، لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

فيديو قد يعجبك



تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
حرب إيران| قطر تُغلق جميع المدارس في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع
هبوط أسعار النفط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق