انطلقت منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش PSA 2026 أمس الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري.

منافسات الرجال

وضمن منافسات الرجال، واصل مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، عروضه القوية، بعدما تغلب على المكسيكي ليونيل كارديناس، المصنف الرابع عشر عالميًا، بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-5، 11-6، 11-9)، ليحجز عسل مقعده في الدور نصف النهائي، ويقترب خطوة جديدة من المنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن يواجه عسل في نصف النهائي الفائز من مواجهة مروان الشوربجي، المصنف التاسع عالميًا، ودييجو إلياس، المصنف الثالث عالميًا، في لقاء قوي لتحديد الطرف الثاني في النهائي.

منافسات السيدات

وأقيمت العديد من المباريات القوية أمس أبرزها: وصل هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، تألقها، وحققت فوزا مستحقا على فيروز أبو الخير، المصنفة السابعة، بنتيجة 3-0، بواقع أشواط (11-7، 11-8، 11-6) خلال 36 دقيقة.

كما واصلت أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا، تألقها بعد فوزها على اليابانية ساتومي واتانابي، المصنفة السابعة، بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: (11-8، 11-6، 13-11)، لتتأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة.

ومن المقرر أن تلتقي أمينة عرفي مع هانيا الحمامي في نصف النهائي، في مواجهة مصرية قوية تجمع بين اثنتين من أبرز لاعبات الإسكواش في العالم، لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.