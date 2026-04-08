من أولمبياد باريس.. لقطة نسائية تحسم الحالة الجدلية في مباراة الأهلي

استعانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة أوسكار رويز، بحالة تحكيمية من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات، في أولمبياد باريس 2024، لشرح مماثلتها في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

جدل تحكيمي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأثارت إحدى اللقطات الجدل خلال الدقائق الأخيرة، بعدما طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

لجنة الحكام تؤيد قرار محمود وفا

وقال مصدر لمصراوي، إن لجنة الحكام بقيادة أوسكار وبإجمال أعضائها الـ9، أجمعت أن قرار محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي صحيحا، مستندة إلى عدة حالات تحكيمية مشابهة اعتمد فيها الفيفا هذه الكرة (play on) أي استكمال اللعب وأبرز حالة تم عرضها كانت في مباراة كرة نسائية في أولمبياد باريس بين فرنسا وكولومبيا.

الحالة التي استندت عليها لجنة الحكام

كانت المباراة التي شهدت الحالة التي عرضتها لجنة التحكيم، في الجولة الأولى من مجموعات أولمبياد باريس، عندما فاز منتخب فرنسا للسيدات على نظيره كولومبيا 3-2.

وشهد المباراة حالة جدلية حول لمسة، إذ طالبت لاعبات كولومبيا بركلة جزاء، إلا أن حكمة المباراة لم تحتسبها.

