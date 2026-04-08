الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

10 0
14:30

بيراميدز

من أولمبياد باريس.. لقطة نسائية تحسم الحالة الجدلية في مباراة الأهلي

كتب : هند عواد

03:38 م 08/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة فرنسا وكولومبيا في أولمبياد باريس (1)
  • عرض 4 صورة
    مباراة فرنسا وكولومبيا في أولمبياد باريس (3)
  • عرض 4 صورة
    مباراة فرنسا وكولومبيا في أولمبياد باريس (2)

استعانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة أوسكار رويز، بحالة تحكيمية من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات، في أولمبياد باريس 2024، لشرح مماثلتها في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

جدل تحكيمي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأثارت إحدى اللقطات الجدل خلال الدقائق الأخيرة، بعدما طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

لجنة الحكام تؤيد قرار محمود وفا

وقال مصدر لمصراوي، إن لجنة الحكام بقيادة أوسكار وبإجمال أعضائها الـ9، أجمعت أن قرار محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي صحيحا، مستندة إلى عدة حالات تحكيمية مشابهة اعتمد فيها الفيفا هذه الكرة (play on) أي استكمال اللعب وأبرز حالة تم عرضها كانت في مباراة كرة نسائية في أولمبياد باريس بين فرنسا وكولومبيا.

الحالة التي استندت عليها لجنة الحكام

كانت المباراة التي شهدت الحالة التي عرضتها لجنة التحكيم، في الجولة الأولى من مجموعات أولمبياد باريس، عندما فاز منتخب فرنسا للسيدات على نظيره كولومبيا 3-2.

وشهد المباراة حالة جدلية حول لمسة، إذ طالبت لاعبات كولومبيا بركلة جزاء، إلا أن حكمة المباراة لم تحتسبها.

أولمبياد باريس فرنسا وكولومبيا الأهلي سيراميكا كليوباترا

الأعنف منذ بدء الحرب.. مشاهد من الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت
شئون عربية و دولية

د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
مصراوى TV

ولي عهد الكويت يتسلم رسالة من الرئيس السيسي
شئون عربية و دولية

بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
شئون عربية و دولية

لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
شئون عربية و دولية

