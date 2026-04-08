بعد أزمة سحب اللقب.. رئيس الاتحاد الأفريقي يزور السنغال

زار باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، العاصمة السنغالية أدكار، ومن المقرر أن يلتقي برئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي ورئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال.

وجاءت هذه الزيارة عقب قرار كاف، بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من السنغال، بعد اعتبارها خاسرة المباراة النهائية 3-0، لصالح المنتخب المغربي.

رئيس الاتحاد الأفريقي يزور السنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، زيارة موتسيبي للسنغال، دون الكشف عن تفاصيل الزيادة.

وسيعقد باتريس موتسيبي، ندوة صحفية في داكار، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، وسيرافقه رئيس الاتحاد السنغالي والأمين العام بالنيابة لـ"الكاف"، سامسون أدامو.

سحب اللقب من منتخب السنغال

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتبار منتخب السنغال خاسرا نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بنتيجة 3-0، لصالح منتخب المغرب، تطبيقا للمادة رقم 84.

وأصدر الاتحاد السنغالي، بيانا رسميا، يعلن فيه اللجوء إلى المحكمة الرياضية للتحكيم (TAS)، كما احتفل بالكأس في فترة التوقف الدولي الماضية.

