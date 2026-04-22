نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة

كتب : عاطف مراد

08:00 م 22/04/2026

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التحريض على العنف والبلطجة والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية، مما أثار استياءً واسعاً واستوجب تدخلاً أمنياً حاسماً.

سقوط صانع محتوى ببولاق: اعترف بالتربح من فيديوهات البلطجة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور (له معلومات جنائية) وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ومقاطع الفيديو المنشورة. وبمواجهته، اعترف المتهم بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة على حساب قيم المجتمع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

