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"رفقة ناصر الخليفي".. أمير قطر يتابع مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025

10:04 م الأحد 13 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

حرص تميم بن حمد أمير دولة قطر، على حضور مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر بن تميم بن حمد في مدرجات ملعب "ميتلايف"، الذي يستضيف نهائي كأس العالم للأندية 2025، رفقة رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي.

ويلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي حاليا، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعود ملكية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى شركة قطر للاستثمارات الرياضية منذ عام 2011.

وكان باريس سان جيرمان، مكن من الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب ريال مدريد في نصف النهائي، بأربعة أهداف دون مقابل، فيما صعد تشيلسي إلى الدور ذاته، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون مقابل.

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