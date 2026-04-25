الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 1
22:00

أتلتيك بلباو

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
19:15

ساوثامبتون

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون

كتب : يوسف محمد

09:54 م 25/04/2026

مباراة مان سيتي وأرسنال

تمكن فريق مان سيتي من تحقيق الفوز على حساب نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة مان سيتي وساوثهامبتون

وأحرز ثنائية فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون، كلا من، جيريمي دوكو في الدقيقة 82 وجونزاليس في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وفي المقابل أحرز هدف ساوثهامبتون الوحيد في اللقاء، اللاعب فين عزاز في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش بشكل أساسي، في تشكيل السيتي منذ بداية اللقاء، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

موعد مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وسيتلقي فريق مان سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع بين فريقي تشيلسي وليدز يونايتد.

وتقام مباراة السيتي أمام الفائز من تشيلسي وليدز يونايتد، يوم الأحد المقبل الموافق 16 مايو المقبل، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2025-2026.

ويذكر أن فريق مان سيتي، يسعى لتحقيق الثلاثية خلال الموسم الحالي، حيث يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا بالتساوي مع أرسنال، برصيد 70 نقطة لكلا منهما، بجانب نجاحه في التتويج بلقب كأس كاراباو.

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
