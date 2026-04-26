مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

لا يخرج إلا لسبب صعب.. ماذا قال مدرب ليفربول عن إصابة محمد صلاح؟

كتب : وكالات

03:30 ص 26/04/2026

محمد صلاح لاعب ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، الغموض والقلق حول إصابة نجمه محمد صلاح التي تعرض لها في أثناء مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

غادر صلاح أرضية الملعب بعد مرور 59 دقيقة، متأثرا بإصابة في العضلة الخلفية اليسرى، ليشارك مكانه الهولندي جيريمي فريمبونج.

قال آرني سلوت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ما حدث جزء من قصتنا هذا الموسم فوز جديد وإصابة جديدة من السابق لأوانه تحديد قوة الإصابة، لكننا جميعا نعرف صلاح، وأن خروجه من الملعب لا يحدث إلا لسبب صعب".

وأضاف المدرب الهولندي: "خروج صلاح من الملعب مؤشر على أمر ما، وسننتظر لمعرفة خطورة الإصابة".

وتابع: "لا يتبقى الكثير من المباريات، لذا علينا الانتظار لتشخيص إصابته بالضبط، وما إذا كان بإمكانه اللعب مجددا، ما أعرفه أن صلاح يهتم جيدا بلياقته البدنية على مدار السنوات الماضية، وهو ما يعني أنه ربما يحتاج وقتا أقل للتعافي من إصابته، ونأمل أن يكون جاهزا للمشاركة".

وباتت فرص ظهور صلاح مجددا بقميص ليفربول محل شك كبير، في ظل تبقي 4 مباريات فقط هذا الموسم، آخرها استضافة برينتفورد في الجولة الختامية، إذ أنه من المقرر أن يودع النجم المصري أسوار أنفيلد.

يذكر أن صلاح دخل في خلافات عديدة مع سلوت هذا الموسم بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية، واكتفى بتسجيل 7 أهداف فقط في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهو أقل معدل له مع الريدز منذ أن انتقل إليه عام 2017، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
أخبار

المزيد

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان