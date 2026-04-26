أعلن الجهاز الفني لفريق نانت الفرنسي بقيادة وحيد خليلوزيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ستاد رين اليوم الأحد، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نانت لمواجهة ستاد رين في الدوري الفرنسي، تواجد النجم المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء الفريق.

تشكيل نانت لمواجهة ستاد رين:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيس

خط الدفاع: فريدريك جيلبيرت، ديفر ماتشادو، نيكولاس كوزا، علي يوسف

خط الوسط: موسى سيسوكو، لوريس لورو، يوهان ليبينان، محمد كابا

خط الهجوم: ماتيس أبلين، إجناتيوس جانجو.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

ويدخل فريق نانت مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الـ17 بجدول الترتيب، برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق ستاد رين المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 53 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

