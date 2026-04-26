أثار الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، الجدل في الساعات الماضية حول مصير النجم المصري محمد صلاح في الفترة المقبلة.

وكان صلاح قد أعلن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليصبح لاعبًا حرًا ويحق له التوقيع والرحيل لأي فريق بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي.

ماذا قال إبراهيم الفريان عن محمد صلاح؟

أوضح الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان أن وجهة محمد صلاح المقبلة ستكون في الدوري السعودي عن طريقة بوابة نادي النصر، بعد قيام اللاعب بتسجيل بنته في مدارس بالرياض.

وكتب إبراهيم الفريان عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل "إكس": "محمد صلاح سجل بنته في مدارس الرياض مبروك يانصر".

