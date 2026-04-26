تباينت ردود فعل جماهير مانشستر سيتي تجاه أداء عمر مرموش، عقب مشاركته أساسيًا في مواجهة ساوثامبتون بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-1.

ولم ينجح مرموش في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال اللقاء، حيث اختلفت آراء الجماهير بشأن مستوى اللاعب، حيث ألقى البعض باللوم على المدرب بيب جوارديولا، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل مستمر، معتبرين أن ذلك أثر على مستواه.

في المقابل، رأى آخرون أن تراجع مردوده الهجومي مؤخرًا يستدعي البحث عن فرصة جديدة خارج الفريق، مطالبين برحيله للحصول على دقائق لعب أكبر.

تعليق جماهير مانشستر سيتي على أداء مرموش

كتب أحد المشجعين عبر منصة "إكس": "مرموش لديه إمكانيات كبيرة، لكن لدي انطباع بأن عندما لا تكون لديك ثقة المدرب فإن ذلك يؤثر على قدراتك".

وتابع: "الأفضل أن يغادر، مرموش موهوب للغاية، لو كان جوارديولا قد وجد طريقة لجعله يلعب مع هالاند لكان ذلك مفيدًا جدًا، لكن للأسف".

وقال آخر: "مرموش سمح لنا باللعب في دوري الأبطال بفضل أهدافه، هو الأن لا يلعب بما فيه الكفاية، من الطبيعي أن يخطئ".

وأضاف مشجع: "أشعر بالأسف على مرموش، اتخذ قرارًا مهنيًا خاطئًا بالانتقال لفريق لا يلعب لصالح أي من نقاط قوته".

بينما رفض مشجع آخر رحيله قائلًا: هل تظنون حقًا أننا يمكننا الحصول على مهاجم أفضل من مرموش سيوافق أن يكون بديلًا لهالاند".

إقرأ أيضًا:

لعنة الإصابات تطارد محمد صلاح في كأس العالم.. ما القصة؟

"مكافآت بالدولار".. تعليق مثير للجدل من الشريعي عن مواجهة الزمالك