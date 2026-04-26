شهدت قاعة فندق واشنطن هيلتون، مساء أمس السبت، حالة من الفوضى والذعر بعدما اقتحم رجل مسلح بالبنادق والسكاكين ردهة الفندق حيث كان يُقام حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بحضور دونالد ترامب.

ووفق شهود عيان، اندفع المسلح نحو قاعة الرقص، ما أدى إلى مواجهة متوترة مع عناصر الخدمة السرية، بينما احتمى الضيوف تحت الطاولات عقب سماع دوي إطلاق نار.

إجلاء ترامب واحتجاز المهاجم

وأكدت السلطات أن الرئيس ترامب لم يُصب بأي أذى، وتم إجلاؤه سريعًا من المنصة إلى مكان آمن، كما جرى توقيف المهاجم، الذي تبين أنه كان نزيلًا في الفندق، على أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين، وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به تصرف بمفرده، دون الكشف حتى الآن عن دوافعه أو الهدف من الهجوم.

وفي أول تعليق له، قال ترامب بعد نحو ساعتين من الحادث: "عندما يكون لك تأثير، يلاحقونك... يبدو أنهم يعتقدون أنه كان ذئبًا منفردًا".

هوية المشتبه به وخلفيته المهنية

وكشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن المشتبه به يُدعى كول توماس ألين (31 عامًا)، ويقيم في ضاحية تورانس بمدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.

ووفق سجلات عامة وملفه على "لينكد إن"، يعمل ألين مدرسًا بدوام جزئي في شركة متخصصة بالدروس الخصوصية، كما يحمل خلفية أكاديمية متقدمة، إذ تخرج في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام 2017 في الهندسة الميكانيكية، ثم حصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر العام الماضي.

كما عُرف عنه نشاطه في تطوير ألعاب الفيديو، حيث نشر لعبة مستقلة عبر منصة "Steam"، وكان يعمل على مشروع لعبة جديدة.

تفاصيل إضافية حول خلفيته الشخصية

وأظهرت سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن ألين تبرع بمبلغ 25 دولارًا لحملة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في أكتوبر 2024، كما سبق أن ظهر في تقرير إعلامي خلال دراسته الجامعية لتطويره نموذجًا أوليًا لفرامل طوارئ للكراسي المتحركة، ما يعكس اهتمامه بالمشاريع التقنية.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه، وسط تساؤلات حول كيفية تمكنه من الوصول إلى موقع بهذا المستوى من التأمين.