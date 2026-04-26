تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي أمس السبت 25 أبريل الجاري، لإصابة عضلية خلال مشاركته مع الفريق في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

وكشف حسام حسن مدير منتخب مصر الأول منذ قليل، أن صلاح تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب على إثرها لمدة 4 أسابيع خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز إصابات محمد صلاح العضلية منذ الانضمام لليفربول

وهذه ليست المرة الأول التي يتعرض فيها صاحب الـ33 عاما، لإصابة عضلية منذ انضمامه للفريق الإنجليزي في يوليو من عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي.

وبدأت سلسلة الإصابات العضلية لصلاح منذ الانضمام إلى ليفربول، حينما تعرض للإصابة في الفخذ في أكتوبر 2018، لكنه لم يغيب كثيرا عن المباريات، حيث ابتعد عن الفريق لمدة 6 مباريات فقط.

وفي يناير من عام 2024، تعرض النجم المصري للإصابة في العضلة الخلفية، التي غاب على إثرها عن الملاعب لمدة 26 يوما، حيث تعرض اللاعب للإصابة في العضلة الخلفية، في 19 يناير 2024 قبل أن يعود للمشاركة في 13 فبراير من العام ذاته.

وبعد أيام قليلة من إصابة عودة محمد صلاح من إصابته، تعرض لإصابة عضلية آخرى، حيث عانى اللاعب من إصابة عضلية غاب عن الملاعب خلالها لمدة 15 يوما، بداية من 19 فبراير حتى يوم 4 مارس من العام ذاته.

وآخر الإصابات العضلية التي عانى منها النجم المصري، كانت إصابته في مارس الماضي، التي غاب على إثرها عن الملاعب لمدة 15 يوما، قبل العودة للمشاركة في المباريات في مع بداية الشهر الجاري.

نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا أمس، على حساب نظيره كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 بالدوري.

ورفع فريق ليفربول رصيده من النقاط إلى 58 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

