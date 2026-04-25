الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 1
22:00

أتلتيك بلباو

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
19:15

ساوثامبتون

"صدارة مؤقتة للجانرز".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال

كتب : يوسف محمد

10:45 م 25/04/2026
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (5)
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (3)
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (1)
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (4)
    خلال مباراة أرسنال وولفرهامبتون (1)
    خلال مباراة أرسنال وولفرهامبتون (4)

حقق فريق أرسنال فوزا هاما اليوم على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتمكن فريق أرسنال من تحقيق الفوز على حساب كريستال بالاس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي "بالبريميرليج".

وبهذا الفوز رفع فريق أرسنال رصيده من النقاط إلى 73 نقطة، جمعهم من 34 مباراة بالمسابقة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق مان سيتي مع تبقي مباراة للأخيرة.

وحال تمكن فريق مان سيتي من تحقيق الفوز في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي، أمام فريق إيفرتون يوم 4 مايو المقبل، يرفع رصيده من النقاط إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال، 73 نقطة، 34 مباراة

2- مان سيتي، 70 نقطة، 33 مباراة

3- مان يونايتد، 58 نقطة، 33 مباراة

4- ليفربول، 58 نقطة، 34 مباراة

5- أستون فيلا، 58 نقطة، 34 مباراة

6- برايتون، 50 نقطة، 34 مباراة

7- بورنموث، 49 نقطة، 49 مباراة

8- تشيلسي، 48 نقطة، 34 مباراة

9- برينتفورد، 48 نقطة، 33 مباراة

10- فولهام، 48 نقطة، 34 مباراة

11- إيفرتون، 47 نقطة، 34 مباراة

12- سندرلاند، 46 نقطة، 34 مباراة

13- كريستال بالاس، 43 نقطة، 33 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد، 42 نقطة، 34 مباراة

15- ليدز يونايتد، 40 نقطة، 34 مباراة

16- نوتنجهام فورست، 39 نقطة، 34 مباراة

17- وست هام، 36 نقطة، 34 مباراة

18- توتنهام 34 نقطة، 34 مباراة

19- بيرنلي، 20 نقطة، 34 مباراة

20- وولفرهامبتون، 17 نقطة، 34 مباراة

أقرأ أيضًا:

الأهلي السعودي يتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أزمة عبدالرحمن الراشد وعمرو موسى بشأن إيران.. كيف بدأت وما الذي أشعل الخلاف؟
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان