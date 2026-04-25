"بعد غيابه عن التسجيل".. الإصابة تمنع صلاح من مواصلة تحقيق الأرقام القياسية

حقق فريق أرسنال فوزا هاما اليوم على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتمكن فريق أرسنال من تحقيق الفوز على حساب كريستال بالاس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي "بالبريميرليج".

وبهذا الفوز رفع فريق أرسنال رصيده من النقاط إلى 73 نقطة، جمعهم من 34 مباراة بالمسابقة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق مان سيتي مع تبقي مباراة للأخيرة.

وحال تمكن فريق مان سيتي من تحقيق الفوز في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي، أمام فريق إيفرتون يوم 4 مايو المقبل، يرفع رصيده من النقاط إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال، 73 نقطة، 34 مباراة

2- مان سيتي، 70 نقطة، 33 مباراة

3- مان يونايتد، 58 نقطة، 33 مباراة

4- ليفربول، 58 نقطة، 34 مباراة

5- أستون فيلا، 58 نقطة، 34 مباراة

6- برايتون، 50 نقطة، 34 مباراة

7- بورنموث، 49 نقطة، 49 مباراة

8- تشيلسي، 48 نقطة، 34 مباراة

9- برينتفورد، 48 نقطة، 33 مباراة

10- فولهام، 48 نقطة، 34 مباراة

11- إيفرتون، 47 نقطة، 34 مباراة

12- سندرلاند، 46 نقطة، 34 مباراة

13- كريستال بالاس، 43 نقطة، 33 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد، 42 نقطة، 34 مباراة

15- ليدز يونايتد، 40 نقطة، 34 مباراة

16- نوتنجهام فورست، 39 نقطة، 34 مباراة

17- وست هام، 36 نقطة، 34 مباراة

18- توتنهام 34 نقطة، 34 مباراة

19- بيرنلي، 20 نقطة، 34 مباراة

20- وولفرهامبتون، 17 نقطة، 34 مباراة

