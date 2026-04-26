الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

تقارير طبية تكشف موقف محمد صلاح من ودية مصر والبرازيل

كتب : نهي خورشيد

10:53 م 26/04/2026

محمد صلاح

كشف الإعلامي جمال الغندور نقلاً عن مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، من المشاركة في ودية الفراعنة المقبلة أمام البرازيل.

هل يشارك صلاح في ودية البرازيل؟

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن صلاح سيغيب عن الملاعب لمدة تقارب 4 أسابيع بسبب الإصابة، إلا أن فترة التعافي المتوقعة تمنحه فرصة للحاق بالمباراة ليقود المنتخب استعداداً لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تواصل مع نظيره في ليفربول لمتابعة تطورات حالة اللاعب، مشيراً إلى أن التقارير الطبية الواردة تؤكد اقتراب جاهزيته للمشاركة في ودية البرازيل في إطار خطة الإعداد النهائية للمنتخب قبل المونديال.

إقرأ أيضاً:

إعلامي سعودي يثير الجدل.. "محمد صلاح سجل بنته في مدارس بالرياض"

خاص| كواليس فشل واقعة مراهنات بمليون جنيه في مباراة بالقسم الثاني

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول ودية مصر والبرازيل

فيديو قد يعجبك



"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
وصول أول دفعة من بني مناشيه الهنود إلى إسرائيل.. فيديو
بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟