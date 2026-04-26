كشف الإعلامي جمال الغندور نقلاً عن مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، من المشاركة في ودية الفراعنة المقبلة أمام البرازيل.

هل يشارك صلاح في ودية البرازيل؟

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن صلاح سيغيب عن الملاعب لمدة تقارب 4 أسابيع بسبب الإصابة، إلا أن فترة التعافي المتوقعة تمنحه فرصة للحاق بالمباراة ليقود المنتخب استعداداً لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تواصل مع نظيره في ليفربول لمتابعة تطورات حالة اللاعب، مشيراً إلى أن التقارير الطبية الواردة تؤكد اقتراب جاهزيته للمشاركة في ودية البرازيل في إطار خطة الإعداد النهائية للمنتخب قبل المونديال.

