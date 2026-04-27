كشف الإعلامي جمال الغندور أن النادي الأهلي يواجه أزمة في تسويق لاعبه جراديشار خلال الفترة الحالية، في ظل صعوبة التوصل إلى عرض مناسب لضمه في سوق الانتقالات.

تفاصيل أزمة تسويق جراديشار

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الأزمة الأساسية تتمثل في القيمة المالية المرتفعة التي يتقاضاها اللاعب، إذ يحصل على راتب سنوي يقترب من 1.5 مليون دولار أثناء تواجده مع نادي أوبيست على سبيل الإعارة وهو ما يمثل عائقاً أمام العديد من الأندية المهتمة بضمه سواء بشكل نهائي أو عبر إعارة جديدة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تعمل في الوقت الحالي على دراسة عدة حلول لتسهيل عملية تسويق اللاعب من بينها تخفيض راتبه أو تحمل جزء من قيمته المالية، بهدف الوصول إلى عرض مناسب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

