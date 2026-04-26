استمرار غياب محمد عبدالمنعم عن قائمة نيس أمام مارسيليا

أعلن كلود بويل، المدير الفني لفريق نيس، قائمة فريقه لمواجهة مارسيليا، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الفرنسي، والتي شهدت استمرار غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم.

ويحل نيس ضيفًا على مارسيليا مساء اليوم الأحد، في لقاء مهم ضمن صراع المراكز بجدول الترتيب، حيث يحتل مارسيليا المركز السادس برصيد 52 نقطة، فيما يأتي نيس في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

استمرار غياب محمد عبد المنعم

ولم تشهد القائمة أي تواجد لعبد المنعم، دون صدور توضيح رسمي من الجهاز الفني بشأن سبب الغياب، رغم استمرار ابتعاده عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب قد غاب عن المواجهة السابقة أمام ستراسبورج في كأس فرنسا، كما عانى مؤخرًا من إصابة عضلية خفيفة، وفق ما أعلنه الجهاز الفني في وقت سابق.

يُذكر أن عبد المنعم لم يظهر سوى في قائمة مباراة واحدة منذ عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وكانت أمام لوهافر في الدوري الفرنسي، دون أن يشارك خلالها في اللقاء.