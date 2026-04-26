الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

استمرار غياب محمد عبدالمنعم عن قائمة نيس أمام مارسيليا

كتب : محمد خيري

12:52 م 26/04/2026

محمد عبد المنعم يعود للملاعب

أعلن كلود بويل، المدير الفني لفريق نيس، قائمة فريقه لمواجهة مارسيليا، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الفرنسي، والتي شهدت استمرار غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم.

ويحل نيس ضيفًا على مارسيليا مساء اليوم الأحد، في لقاء مهم ضمن صراع المراكز بجدول الترتيب، حيث يحتل مارسيليا المركز السادس برصيد 52 نقطة، فيما يأتي نيس في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

ولم تشهد القائمة أي تواجد لعبد المنعم، دون صدور توضيح رسمي من الجهاز الفني بشأن سبب الغياب، رغم استمرار ابتعاده عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب قد غاب عن المواجهة السابقة أمام ستراسبورج في كأس فرنسا، كما عانى مؤخرًا من إصابة عضلية خفيفة، وفق ما أعلنه الجهاز الفني في وقت سابق.

يُذكر أن عبد المنعم لم يظهر سوى في قائمة مباراة واحدة منذ عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وكانت أمام لوهافر في الدوري الفرنسي، دون أن يشارك خلالها في اللقاء.

كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها
قرار عاجل من القضاء بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
كيف ينظم قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين حالات الزواج والطلاق؟
صور خلسة وانتهاك خصوصية.. تفاصيل إحالة متهم للمحاكمة في واقعة ريهام عبدالغفور
