الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

بشري سارة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:00 م 26/04/2026

كأس العالم

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، بتحركات لزيادة قيمة الجوائز المالية، في النسخة التي تستضيفها كندا، المكسيك، أمريكا.

وكشفت صحيفة The Guardian في تقرير حصري، أن فيفا وافق مبدئيًا على رفع قيمة الجوائز ورسوم المشاركة، على أن يتم اعتماد التفاصيل النهائية خلال اجتماع مجلس فيفا في فانكوفر هذا الأسبوع.

أسباب الزيادة المرتقبة في الجوائز المالية بكأس العالم

أوضح التقرير أن قرار الزيادة جاء استجابة لمخاوف عدد من الاتحادات الوطنية، التي حذرت من ارتفاع تكاليف السفر والتنظيم والضرائب في الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية حتى مع تحقيق نتائج متقدمة في البطولة.

وأشار إلى أن هذه المخاوف طُرحت منذ فبراير الماضي، مع توقعات بارتفاع الأعباء التشغيلية خلال البطولة.

كان فيفا قد أعلن في ديسمبر الماضي عن جوائز قياسية بلغت 727 مليون دولار، حيث يحصل كل منتخب من بين 48 منتخبًا على 10.5 مليون دولار كحد أدنى، بينما ينال البطل 50 مليون دولار.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بعد المناقشات الأخيرة مع الاتحادات الوطنية.

من المنتظر أن تشهد نسخة 2026 مشاركة 8 منتخبات عربية لأول مرة، وهي السعودية، الأردن، المغرب، الجزائر، مصر، العراق، تونس وقطر.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من نيوزيلندا، بلجيكا، إيران، ليكون الفراعنة علي موعد لحصد مكاسب مالية كبيرة من خلال مشاركته وفي حال تخطي دور المجموعات.

كأس العالم منتخب مصر

أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ ضد مجهول لاتهامه بانتحال شخصيته.. تفاصيل
"سباق الكهرباء يشتعل".. مقارنة بين أرخص سيارتين بالسوق المصري
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026
