حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه الصعب على ليدز يونايتد بهدف دون رد، في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت مساء الأحد.

هدف فوز البلوز

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكراً عبر الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في الدقيقة 23، بعدما ارتقى لعرضية متقنة من البرتغالي بيدرو نيتو وحولها برأسه إلى داخل الشباك مانحاً فريقه بطاقة العبور إلى النهائي.

الظهور الأول للمدرب المؤقت

وشهدت المباراة الظهور الأول للمدرب المؤقت كالوم مكفارلين على رأس القيادة الفنية لتشيلسي، بعدما تولى المهمة خلفاً لـ ليام روزينيور الذي أقيل بسبب تراجع النتائج عقب سلسلة من خمس هزائم متتالية في الدوري دون تسجيل أي هدف كان آخرها الخسارة أمام برايتون بثلاثية نظيفة.

موعد نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي

وبهذا الانتصار، يضرب تشيلسي موعداً مرتقباً في النهائي أمام مانشستر سيتي الذي تأهل بدوره على حساب ساوثهامبتون في مواجهة تعد الأولى بين الفريقين في نهائي البطولة.

ويعد هذا التأهل هو السابع عشر لتشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد، إذ سبق له التتويج باللقب في 8 مناسبات بينما بلغ مانشستر سيتي النهائي 14 مرة وحقق اللقب 7 مرات.

ويسعى تشيلسي لإنقاذ موسمه الصعب بالتتويج بالبطولة، خاصة في ظل تراجعه إلى المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي وابتعاده بفارق 10 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

