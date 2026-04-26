تبدأ الدولة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 أبريل، تطبيق قرار لجنة إدارة الأزمات بعودة مواعيد فتح وغلق المحال العامة إلى ما كانت عليه قبل القرار الاستثنائي الأخير، وذلك وفقًا لقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنظيم مواعيد تشغيل المحال خلال فصل الصيف.

وبحسب القرار رقم 456 لسنة 2020، جاءت مواعيد تشغيل الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

تعمل المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، على أن تمتد حتى الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

كما تعمل المطاعم والكافيهات من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل والتيك أواي على مدار 24 ساعة.

وفيما يتعلق بالورش داخل الكتل السكنية، فتعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة.

واستثنى القرار عددًا من الأنشطة الحيوية من الالتزام بهذه المواعيد، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة.

وأكدت الحكومة أنه سيتم تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين لقرارات مواعيد الغلق.

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار الغلق المبكر للمحال والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.