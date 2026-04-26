الدوري الإسباني

أوساسونا

19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

21:45

يوفنتوس

"كبير الحتة".. وليد الفراج يغازل الأهلى بعد تهنئة أهلي جدة

كتب : محمد عبد الهادي

01:28 م 26/04/2026 تعديل في 01:41 م

وليد الفراج

وجه الإعلامي السعودي وليد الفراج، رسالة مازحة للنادي الأهلي بعد تهنئته لنادي أهلي جدة السعودي عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا أمس على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني.

وفاز فريق أهلي جدة بهدف دون رد على ماتشيدا زيلفيا الياباني ليحقق دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي.

وقال وليد الفراج في تصريحات خلال برنامجه المذاع عبر قناة "إم بي سي أكشن": "أول تهنئة عربية جاءت للنادي الأهلي من القاهرة ومن النادي الأهلي المصري الذي كتب في تهنئته خالص التهاني القلبية لنادي أهلي جدة الشقيق للتتويج بدوري أبطال آسيا

وأضاف وليد الفراج: "طبعا لو نادي تاني غير الأهلي المصري قال أهلي جدة كنا زعلنا، لكن بما أنك كبير الحتة، نعديهالك يا الأهلي المصري".

