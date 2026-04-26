نجح أحد عمال النظافة في العثور على رجل يبلغ من العمر 65 عاماً متوفى داخل دورات المياه في ملعب فيلتينس أرينا، معقل نادي شالكة الألماني.

تفاصيل العثور على الجثة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اكتشف أحد عمال النظافة خلال عمليات التفقد الروتينية يوم الخميس الماضي الجثة، مما أدى إلى توجه الشرطة سريعاً إلى الموقع لبدء التحقيقات.

وبحسب التقارير، كان الرجل ضمن الحضور لمتابعة مباراة شالكة بدوري الدرجة الثانية الألماني يوم الأربعاء الماضي.

فيما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المحققين يرجحون تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته.

ورغم عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث حتى الآن، أوضحت الشرطة الألمانية أن سبب عدم ملاحظة اختفائه أو الإبلاغ عنه لا يزال غير معروفاً حتى تم العثور عليه في اليوم التالي، مؤكدة أن المتوفى رجل محلي من مدينة جلزنكيرشن.

بيان نادي شالكة الألماني

وفي بيان رسمي نقلته صحيفة "بيلد" أعرب نادي شالكه عن صدمته الشديدة من الحادث مقدماً تعازيه لأسرة المتوفى، ومؤكداً تعاونه الكامل مع السلطات في التحقيقات الجارية مع إحالة جميع الاستفسارات للشرطة المختصة.

وأشار النادي إلى أنه لن يدلي بمزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، بينما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في ظروف الوفاة.

والجدير بالذكر أن شالكه خاض آخر مبارياته على أرضه يوم 19 أبريل، إذ فاز على بريوسن مونستر بنتيجة 4-1.

