يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم للإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري، وسط أنباء قوية تشير إلى اقتراب إسناد اللقاء للحكم الألماني دانيال شلاجر.

أبرز المعلومات عن الحكم الألماني دانيال شلاجر

وُلد دانيال شلاجر في 8 ديسمبر 1989 بمدينة راشتات، ويبلغ من العمر 37 عامًا.

بدأ مسيرته التحكيمية بشكل احترافي عام 2014، من خلال إدارة مباريات دوري الدرجة الثالثة الألماني، حيث سجل أول ظهور له في نفس العام.

واصل شلاجر تطوره حتى ظهر في الدوري الألماني لأول مرة عام 2018، وكانت بدايته في مواجهة جمعت نورنبيرج وفيردر بريمن.

حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2022، ما منحه فرصة إدارة مباريات على مستوى أعلى.

وسبق له الظهور في الكرة المصرية، حيث تواجد حكمًا رابعًا في مباراة بين الأهلي وبيراميدز خلال موسم 2024.

شهد موسم 2024 حدثًا استثنائيًا في مسيرته، بعدما أصبح أول حكم يتم تزويده بكاميرا مثبتة على الرأس خلال مباراة رسمية، في لقاء جمع آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج.

بعيدًا عن التحكيم، يعمل شلاجر كمتحدث تحفيزي، ويقدم محاضرات حول كيفية اتخاذ القرارات تحت الضغط، مستفيدًا من دراسته في مجال الإدارة والأعمال.

