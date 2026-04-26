مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

من هو دانيال شلاجر؟ الحكم المرشح لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

كتب : محمد عبد الهادي

02:56 م 26/04/2026

دانيال شلاجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم للإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري، وسط أنباء قوية تشير إلى اقتراب إسناد اللقاء للحكم الألماني دانيال شلاجر.

أبرز المعلومات عن الحكم الألماني دانيال شلاجر

وُلد دانيال شلاجر في 8 ديسمبر 1989 بمدينة راشتات، ويبلغ من العمر 37 عامًا.
بدأ مسيرته التحكيمية بشكل احترافي عام 2014، من خلال إدارة مباريات دوري الدرجة الثالثة الألماني، حيث سجل أول ظهور له في نفس العام.

واصل شلاجر تطوره حتى ظهر في الدوري الألماني لأول مرة عام 2018، وكانت بدايته في مواجهة جمعت نورنبيرج وفيردر بريمن.

حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2022، ما منحه فرصة إدارة مباريات على مستوى أعلى.

وسبق له الظهور في الكرة المصرية، حيث تواجد حكمًا رابعًا في مباراة بين الأهلي وبيراميدز خلال موسم 2024.
شهد موسم 2024 حدثًا استثنائيًا في مسيرته، بعدما أصبح أول حكم يتم تزويده بكاميرا مثبتة على الرأس خلال مباراة رسمية، في لقاء جمع آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج.

بعيدًا عن التحكيم، يعمل شلاجر كمتحدث تحفيزي، ويقدم محاضرات حول كيفية اتخاذ القرارات تحت الضغط، مستفيدًا من دراسته في مجال الإدارة والأعمال.

إقرأ أيضًا:
"الأفضل أن يغادر".. كيف علقت جماهير مانشستر سيتي على أداء عمر مرموش؟

إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دانيال شلاجر الأهلي بيرميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها
كيف ينظم قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين حالات الزواج والطلاق؟
ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟