إعلان

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة

كتب : أحمد الجندي

11:00 ص 26/04/2026

محمد عبد اللطيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إطلاق مبادرة "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026" على المستوى المركزي للوزارة يعكس اهتمام الدولة المتزايد بملف ربط التعليم بسوق العمل.

وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح فعاليات "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026"، أن هذه المبادرة تجمع بين عالمين لم يعد مقبولًا فصلهما، وهما العملية التعليمية وسوق العمل، مؤكدًا أن خلف كل خريج لا توجد مجرد شهادة، بل شاب يبحث عن فرصة حقيقية، وأسرة تنتظر الاستقرار، ووطن يسعى للاستثمار في مستقبله.

وأضاف أن هذه اللحظة تمثل نقطة تحول مهمة، حيث يُطرح نحو 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمختلف التخصصات، وهو ما يعكس ثقة قطاع الصناعة في قدرات الخريجين، ويؤكد الانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ الفعلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

