قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إطلاق مبادرة "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026" على المستوى المركزي للوزارة يعكس اهتمام الدولة المتزايد بملف ربط التعليم بسوق العمل.

وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح فعاليات "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026"، أن هذه المبادرة تجمع بين عالمين لم يعد مقبولًا فصلهما، وهما العملية التعليمية وسوق العمل، مؤكدًا أن خلف كل خريج لا توجد مجرد شهادة، بل شاب يبحث عن فرصة حقيقية، وأسرة تنتظر الاستقرار، ووطن يسعى للاستثمار في مستقبله.

وأضاف أن هذه اللحظة تمثل نقطة تحول مهمة، حيث يُطرح نحو 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمختلف التخصصات، وهو ما يعكس ثقة قطاع الصناعة في قدرات الخريجين، ويؤكد الانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ الفعلي.