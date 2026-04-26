مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

جميع المباريات

من بينهم هالاند.. أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026

كتب : نهي خورشيد

10:25 م 26/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي (3)
  • عرض 10 صورة
    أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي (4)
  • عرض 10 صورة
    أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي (5)
  • عرض 10 صورة
    أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي (2)
  • عرض 10 صورة
    أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي (6)
  • عرض 10 صورة
    أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي (8)
  • عرض 10 صورة
    أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي (9)
  • عرض 10 صورة
    أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي (7)
  • عرض 10 صورة
    أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت شبكة أوبتا المتخصصة في الأرقام والإحصائيات عن قائمة أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، إذ أكدت على حجم الاعتماد المتزايد على السرعة كأحد أبرز عناصر الحسم في كرة القدم الحديثة خاصة في ظل الإيقاع المرتفع للمباريات.

وأظهرت القائمة تنوعاً في مراكز اللاعبين بين الأجنحة والظهيرين والمهاجمين، وهو ما يؤكد أن عنصر السرعة لم يعد حكراً على مركز بعينه بل أصبح سلاحاً تكتيكياً تستخدمه الأندية لخلق الفارق في التحولات الهجومية والدفاعية على حد سواء.

أسرع لاعبي الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026:

1- جاكسون تشاتشوا لاعب وولفرهامبتون "السرعة: 37.3 كم/س": يتصدر القائمة كأسرع لاعب في تاريخ البريميرليج.

2- ديستني أودوجي لاعب توتنهام "السرعة: 36.41 كم/س": ظهير يتميز بقدرات بدنية عالية، كما يؤدي أدواراً هجومية ودفاعية بنفس الكفاءة بفضل سرعته الكبيرة.

3- أنتوني إلانجا لاعب نيوكاسل "السرعة: 36.35 كم/س": جناح يعتمد على الانطلاقات والاختراقات، ويعد من أخطر لاعبي التحولات السريعة.

4- بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد "السرعة: 36.34 كم/س": يمتاز بالسرعة والذكاء في التحرك داخل الملعب، وهو ما يجعله فعالاً في الهجمات المرتدة.

5- بيدرو نيتو لاعب تشيلسي "السرعة: 36.32 كم/س": جناح خطير بين السرعة العالية والمهارة في المراوغة وصناعة الفرص.

6- ويليام أوسولا لاعب نيوكاسل "السرعة 36.29 كم/س": مهاجم يعتمد على سرعته في كسر خطوط الدفاع واستغلال المساحات.

7- أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل "السرعة: 36.26 كم/س": أحد أبرز لاعبي التحولات السريعة ويشكل تهديداً دائماً على الأطراف.

8- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي "السرعة: 36.2 كم/س": رغم بنيته القوية يمتلك انطلاقات سريعة تجعله مهاجماً مرعباً في المساحات.

9- جيريمي فريمبونج لاعب ليفربول "السرعة: 36.18 كم/س": ظهير هجومي يعد من أبرز عناصر الضغط الهجومي والدفاعي في فريقه.

10- دانييل جيمس لاعب ليدز يونايتد "السرعة 36.13 كم/س": يعتمد بشكل أساسي على سرعته الكبيرة لاختراق الدفاعات وخلق الفرص من الأطراف.

إقرأ أيضاً:

إعلامي سعودي يثير الجدل.. "محمد صلاح سجل بنته في مدارس بالرياض"

خاص| كواليس فشل واقعة مراهنات بمليون جنيه في مباراة بالقسم الثاني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإنجليزي أوبتا أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي البريميرليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
أخبار مصر

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
بعد بيان الاستثمار .. هل يُعاقب سماسرة العقارات بسبب واقعة طبيبة الجيزة؟
حوادث وقضايا

بعد بيان الاستثمار .. هل يُعاقب سماسرة العقارات بسبب واقعة طبيبة الجيزة؟
طلب خاص من توروب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ما هو؟
رياضة محلية

طلب خاص من توروب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ما هو؟
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
أخبار العقارات

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟