لا يمكن التفريط في دورهم.. أبطأ 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم

كشفت شبكة أوبتا المتخصصة في الأرقام والإحصائيات عن قائمة أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، إذ أكدت على حجم الاعتماد المتزايد على السرعة كأحد أبرز عناصر الحسم في كرة القدم الحديثة خاصة في ظل الإيقاع المرتفع للمباريات.

وأظهرت القائمة تنوعاً في مراكز اللاعبين بين الأجنحة والظهيرين والمهاجمين، وهو ما يؤكد أن عنصر السرعة لم يعد حكراً على مركز بعينه بل أصبح سلاحاً تكتيكياً تستخدمه الأندية لخلق الفارق في التحولات الهجومية والدفاعية على حد سواء.

أسرع لاعبي الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026:

1- جاكسون تشاتشوا لاعب وولفرهامبتون "السرعة: 37.3 كم/س": يتصدر القائمة كأسرع لاعب في تاريخ البريميرليج.

2- ديستني أودوجي لاعب توتنهام "السرعة: 36.41 كم/س": ظهير يتميز بقدرات بدنية عالية، كما يؤدي أدواراً هجومية ودفاعية بنفس الكفاءة بفضل سرعته الكبيرة.

3- أنتوني إلانجا لاعب نيوكاسل "السرعة: 36.35 كم/س": جناح يعتمد على الانطلاقات والاختراقات، ويعد من أخطر لاعبي التحولات السريعة.

4- بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد "السرعة: 36.34 كم/س": يمتاز بالسرعة والذكاء في التحرك داخل الملعب، وهو ما يجعله فعالاً في الهجمات المرتدة.

5- بيدرو نيتو لاعب تشيلسي "السرعة: 36.32 كم/س": جناح خطير بين السرعة العالية والمهارة في المراوغة وصناعة الفرص.

6- ويليام أوسولا لاعب نيوكاسل "السرعة 36.29 كم/س": مهاجم يعتمد على سرعته في كسر خطوط الدفاع واستغلال المساحات.

7- أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل "السرعة: 36.26 كم/س": أحد أبرز لاعبي التحولات السريعة ويشكل تهديداً دائماً على الأطراف.

8- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي "السرعة: 36.2 كم/س": رغم بنيته القوية يمتلك انطلاقات سريعة تجعله مهاجماً مرعباً في المساحات.

9- جيريمي فريمبونج لاعب ليفربول "السرعة: 36.18 كم/س": ظهير هجومي يعد من أبرز عناصر الضغط الهجومي والدفاعي في فريقه.

10- دانييل جيمس لاعب ليدز يونايتد "السرعة 36.13 كم/س": يعتمد بشكل أساسي على سرعته الكبيرة لاختراق الدفاعات وخلق الفرص من الأطراف.

إقرأ أيضاً:

إعلامي سعودي يثير الجدل.. "محمد صلاح سجل بنته في مدارس بالرياض"

خاص| كواليس فشل واقعة مراهنات بمليون جنيه في مباراة بالقسم الثاني



