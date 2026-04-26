الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

مصطفى محمد شارك بديلا.. نانت يتلقى الهزيمة بثنائية أمام رين بالدوري الفرنسي

كتب : يوسف محمد

10:21 م 26/04/2026
تلقى فريق نانت الفرنسي الهزيمة اليوم أمام نظيره ستاد رين، بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري مصطفى محمد مع فريق نانت، بعدما دخل بديلا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

هبوط نانت لدوري الدرجة الثانية الفرنسي

وبهزيمة نانت في مباراة اليوم أمام ستاد رين، تزايدت صعوبة بقائه في الدوري الفرنسي خلال الموسم المقبل 2026-2027، بعدما استمر في المركز الـ17 قبل الأخير بجدول الترتيب.

وتوقف رصيد فريق نانت عند النقطة رقم 20، من 31 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن، محتلا المركز الـ17 بجدول الترتيب.

موعد مباراة نانت المقبلة بالدوري الفرنسي

ويستعد فريق نانت لملاقاة نظيره أولمبيك مارسيليا، يوم 2 مايو المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد نانت الفرنسي الدوري الفرنسي

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
