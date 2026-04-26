مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:01 م 26/04/2026 تعديل في 01:03 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبدو أن موسم محمد صلاح مع ليفربول قد وصل إلى محطته الأخيرة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس، والتي تأكد على إثرها غيابه لفترة تقارب 4 أسابيع.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس، خاصة بعد إعلان اللاعب رحيله عن صفوف ليفربول مؤخرًا، ما يجعل مباراة الأمس مرشحة لتكون الظهور الأخير له بقميص الريدز، حال انتهاء الموسم قبل تعافيه الكامل.

مسيرة وأرقام محمد صلاح مع ليفربول

منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017، كتب محمد صلاح واحدة من أبرز القصص في تاريخ النادي، بعد أرقامه الاستثنائية بقميص الليفر والتي نرصدها وفقًا لترانسفير ماركت كالتالي:

خاض صلاح مع ليفربول 440 مباراة
سجل 257 هدفًا
قدم 122 تمريرة حاسمة
لعب 35,708 دقيقة
حقق محمد صلاح 9 ألقاب
حصل صلاح على 13 بطاقة صفراء مع ليفربول

محمد صلاح ليفربول

إعلان

إعلان

