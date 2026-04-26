"بعد غيابه عن التسجيل".. الإصابة تمنع صلاح من مواصلة تحقيق الأرقام القياسية

يبدو أن موسم محمد صلاح مع ليفربول قد وصل إلى محطته الأخيرة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس، والتي تأكد على إثرها غيابه لفترة تقارب 4 أسابيع.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس، خاصة بعد إعلان اللاعب رحيله عن صفوف ليفربول مؤخرًا، ما يجعل مباراة الأمس مرشحة لتكون الظهور الأخير له بقميص الريدز، حال انتهاء الموسم قبل تعافيه الكامل.

مسيرة وأرقام محمد صلاح مع ليفربول

منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017، كتب محمد صلاح واحدة من أبرز القصص في تاريخ النادي، بعد أرقامه الاستثنائية بقميص الليفر والتي نرصدها وفقًا لترانسفير ماركت كالتالي:

خاض صلاح مع ليفربول 440 مباراة

سجل 257 هدفًا

قدم 122 تمريرة حاسمة

لعب 35,708 دقيقة

حقق محمد صلاح 9 ألقاب

حصل صلاح على 13 بطاقة صفراء مع ليفربول

إقرأ أيضًا:

