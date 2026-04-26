لعنة الإصابات تطارد محمد صلاح في كأس العالم.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:12 ص 26/04/2026

محمد صلاح

يعاني النجم المصري محمد صلاح، من لعنة تطارده في كل بطولة كأس عالم يشارك فيها منتخب مصر، وذلك بعد تعرضه للإصابة أمس السبت أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

وبات موسم صلاح مع ليفربول شبه منتهي، حيث من المنتظر غيابه قرابة الـ4 أسابيع قد تزيد أو تنقص، مع تبقي 50 يومًا على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 التي يشارك فيها المنتخب المصري.

غياب صلاح عن ليفربول قبل كأس العالم ليس بالجديد، فقد سبق وأن أصابته لعنة الغياب في نسخة كأس العالم 2018 في روسيا.

وتعرض صلاح لإصابة بخلع في الكتف مع ليفربول موسم 2018 في الإصابة الشهيرة بمباراة ريال مدريد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

وغاب صلاح بسبب تلك الإصابة عن أول مباراتين لمصر في مونديال 2018 حيث خسر الفراعنة من روسيا وأوروجواي والسعودية، وشارك صلاح في اللقاء الأخير وسجل هدفًا وودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات.

أول رد فعل من جهاز منتخب مصر بعد إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس

إبراهيم حسن يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

20 صورة..رانيا منصور توثق زيارتها إلى أسوان برحلة في النيل
طرح كراسة الشروط غدًا.. مناقصتان للأمن والنظافة بمحطات الأتوبيس الترددي BRT
رويترز: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بمصر للعام الحالي والمقبل
القمح في مواجهة الملوخية.. لماذا وصل سعر طن التبن لـ 10 آلاف جنيه بالمنيا؟
"مكافآت بالدولار".. تعليق مثير للجدل من الشريعي عن مواجهة الزمالك
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة