يعاني النجم المصري محمد صلاح، من لعنة تطارده في كل بطولة كأس عالم يشارك فيها منتخب مصر، وذلك بعد تعرضه للإصابة أمس السبت أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

وبات موسم صلاح مع ليفربول شبه منتهي، حيث من المنتظر غيابه قرابة الـ4 أسابيع قد تزيد أو تنقص، مع تبقي 50 يومًا على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 التي يشارك فيها المنتخب المصري.

غياب صلاح عن ليفربول قبل كأس العالم ليس بالجديد، فقد سبق وأن أصابته لعنة الغياب في نسخة كأس العالم 2018 في روسيا.

وتعرض صلاح لإصابة بخلع في الكتف مع ليفربول موسم 2018 في الإصابة الشهيرة بمباراة ريال مدريد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

وغاب صلاح بسبب تلك الإصابة عن أول مباراتين لمصر في مونديال 2018 حيث خسر الفراعنة من روسيا وأوروجواي والسعودية، وشارك صلاح في اللقاء الأخير وسجل هدفًا وودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات.

