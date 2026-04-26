يغيب عن الدربيان.. هل يودع صلاح جماهير ليفربول أمام برينتفورد؟

تأكد غياب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن عدد من المباريات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس.

وكان صلاح قد غادر المباراة في الدقيقة 57 متأثرًا بإصابة عضلية، قبل أن يحيي الجماهير ويتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس، في مشهد أثار قلق جماهير “الريدز”.

وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفحوصات أثبتت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية، ما يستدعي غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

غياب محمد صلاح عن الدربيان

وبناءً على ذلك، سيفتقد ليفربول خدمات قائده الهجومي في مواجهاته المقبلة أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، مع صعوبة لحاقه أيضًا بمباراة أستون فيلا، فيما سيظل موقفه من المشاركة في اللقاء الختامي أمام برينتفورد مرهونًا بسرعة تعافيه خلال الفترة المقبلة.

ليفربول يفوز على كريستال بالاس

وكان ليفربول قد حقق فوزًا مهمًا على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن محمد صلاح كان قد أعلن في مارس الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة امتدت لتسعة أعوام، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات التاريخية مع النادي.