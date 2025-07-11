كتب - يوسف محمد:

أكد المعلق الرياضي الجزائري لخضر بريش، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتمتع بقدر كبير من الإنسانية، مشيرا إلى أنه دائما ما كان يحرص على مساعدة المحتاجين.

وقال بريش في تصريحات تليفزيونية: "كريستيانو كان يقوم بإحضار بعض الأطفال المرضى بطائرته الخاصة إلى مدريد، يساعدهم في العلاج ثم يقوم بإعادتهم إلى بلادهم مرة آخرى".

وأضاف: "قمنا بتصوير هذا الموقف الإنساني ولكن النجم البرتغالي طلب عدم إذاعة هذا الأمر، حرص أن يكون بعيدا هذا العمل عن الإعلام".

ويتواجد حاليا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفوف فريق النصر السعودي، بعد الانتقال إليه في يناير من عام 2023 قادما من مان يونايتد الإنجليزي.

وخاض صاحب الـ40 عاما خلال الموسم الماضي 41 مباراة رفقة النصر، تمكن خلالهم من تسجيل 35 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

لخضر بريش يكشف عن قصة انسانية من كريستيانو رونالدو:



كريستيانو رونالدو كان يأتي بأطفال مرضى على متن طائرته الخاصة لكي يعالجهم في مدريد وبعد أن ينتهي العلاج يقوم بإرجاعهم إلى بلدهم وقمنا بتصويره ولكن رفض أن نعرضه إعلاميًا



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pic.twitter.com/aDCwi7hR5M — عمرو (@bt3) July 11, 2025



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