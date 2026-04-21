إعلان

لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب

كتب : هند عواد

11:19 م 21/04/2026
    محمد جلال الباي لاعب كلوب بروج
    محمد الباي

يتصدر خبر تتويج فريق الشباب في ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما، المشهد الرياضي، إلا أن هذا النهائي لعب فيه لاعب لديه أصول مصرية.

ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب

توج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للشباب، بعد الفوز على كلوب بروج البلجيكي، بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.
وحقق ريال مدريد لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا للشباب بفوزه على كلوب بروج، ومنح جاكوبو التقدم لريال مدريد، قبل يسجل توبياس لوند ينسن التعادل.

لاعب مصري في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب

ضمت تشكيلة كلوب بروج لاعبا لديه أصولا مصرية، وهو محمد جلال الباي، والذي لديه الجنسيتين المصرية والبلجيكية.
وفي فبراير الماضي، أعلن نادي كلوب بروج تمديد عقد محمد جلال الباي، الموهبة الشابة التي تم تطويرها في أكاديمية النادي، حتى عام 2029.
ويلعب محمد جلال الباي ، صاحب الـ17 عامًا، في مركز الدفاع، وتدرج صفوف وتدريبات الفريق البلجيك، ولعب مع فريق تحت 18 عامًا وشارك في مباريات دوري تشالنجر برو.
ووفقا لموقع "أفريكا فوت"، يمتلك محمد جلال الباي الجنسية المصرية، لكنه شارك بالفعل في ثلاث مباريات مع منتخب بلجيكا تحت 18 عاماً.

محمد جلال الباي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد

إعلان

إعلان

