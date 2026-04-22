وجه سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، رسالة شكر إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عقب مشاركته في احتفالات يوم الاستقلال الإسرائيلي.

תודה לנשיא @Isaac_Herzog על אירוח קבלת הפנים החמה לכבוד יום העצמאות, זהו כבוד לקחת חלק בחגיגות אלו בפעם השישית. יום עצמאות 78 שמח מדינת ישראל! #UAEinIsrael pic.twitter.com/t5LQoeNJ6a — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) April 22, 2026

وقال سفير الإمارات لدى تل أبيب، في منشور عبر صفحته على منصة إكس اليوم الأربعاء، "شكرًا للرئيس إسحاق هرتسوغ على الترحيب الحار الذي أقيم بهذه المناسبة".

وأضاف السفير الإماراتي لدى إسرائيل، أنه يشرفه المشاركة في هذه الاحتفالات للمرة السادسة، مهنئا دولة إسرائيل بعيد استقلالها الـ78.

–

سفير الإمارات - الرئيس الإسرائيلي - يوم الاستقلال الإسرائيلي - إسرائيل والإمارات