سفير الإمارات لدى تل أبيب: أشكر الرئيس الإسرائيلي على مشاركتي في يوم الاستقلال

كتب : وكالات

06:59 م 22/04/2026
    سفير الإمارات لدى تل أبيب والرئيس الإسرائيلي (2)
    سفير الإمارات لدى تل أبيب والرئيس الإسرائيلي (3)

وجه سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، رسالة شكر إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عقب مشاركته في احتفالات يوم الاستقلال الإسرائيلي.

وقال سفير الإمارات لدى تل أبيب، في منشور عبر صفحته على منصة إكس اليوم الأربعاء، "شكرًا للرئيس إسحاق هرتسوغ على الترحيب الحار الذي أقيم بهذه المناسبة".

وأضاف السفير الإماراتي لدى إسرائيل، أنه يشرفه المشاركة في هذه الاحتفالات للمرة السادسة، مهنئا دولة إسرائيل بعيد استقلالها الـ78.

