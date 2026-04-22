الدوري المصري

المصري

1 1
17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

سيلتا فيجو

حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي

كتب : هند عواد

03:16 م 22/04/2026 تعديل في 04:47 م

مارك كوكوريلا

أثار الإسباني مارك كوكوريلا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الجدل خلال الساعات الماضية، بارتباط اسمه بتسريب تشكيلة البلوز، وذلك عبر الحلاق الخاص به.

حلاق كوكوريلا وأخبار فريق تشيلسي "المسربة"

وفقا لصحيفة "بي بي سي" الإنجليزية، عندما تم الإعلان عن تشكيلة تشيلسي قبل انطلاق مباراة برايتون مساء أمس، لم يكن الخبر مفاجئاً.

وانتشرت لقطات شاشة لمنشور على منصة التواصل الاجتماعي X، تفيد بغياب لاعب الوسط كول بالمر والمهاجم جواو بيدرو عن التشكيلة، وقد كانا غائبين بالفعل.

وزُعم أن المنشور جاء من حلاق مدافع تشيلسي مارك كوكوريلا، وجاء في الخبر: "أُصيب كل من كول بالمر وجواو بيدرو الليلة، هذا هو الخبر الحصري"، كما تضمن الخبر صورة لشعر كوكوريلا، وحذف هذا المنشور لاحقا.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تسريب أخبار تشيلسي منذ تعيين ليام روزينيور في أوائل يناير الماضي.

وانتشرت أخبار الفريق بالتزامن مع مباراتي تشيلسي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وقال ليام روزينيور إنه تم التعامل مع هذه الأخبار، وأنها لم تصدر عن أي نية سيئة تجاهه أو تجاه الفريق.

كوكوريلا تشيلسي الدوري الإنجليزي

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
