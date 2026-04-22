حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي

أثار الإسباني مارك كوكوريلا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الجدل خلال الساعات الماضية، بارتباط اسمه بتسريب تشكيلة البلوز، وذلك عبر الحلاق الخاص به.

حلاق كوكوريلا وأخبار فريق تشيلسي "المسربة"

وفقا لصحيفة "بي بي سي" الإنجليزية، عندما تم الإعلان عن تشكيلة تشيلسي قبل انطلاق مباراة برايتون مساء أمس، لم يكن الخبر مفاجئاً.

وانتشرت لقطات شاشة لمنشور على منصة التواصل الاجتماعي X، تفيد بغياب لاعب الوسط كول بالمر والمهاجم جواو بيدرو عن التشكيلة، وقد كانا غائبين بالفعل.

وزُعم أن المنشور جاء من حلاق مدافع تشيلسي مارك كوكوريلا، وجاء في الخبر: "أُصيب كل من كول بالمر وجواو بيدرو الليلة، هذا هو الخبر الحصري"، كما تضمن الخبر صورة لشعر كوكوريلا، وحذف هذا المنشور لاحقا.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تسريب أخبار تشيلسي منذ تعيين ليام روزينيور في أوائل يناير الماضي.

وانتشرت أخبار الفريق بالتزامن مع مباراتي تشيلسي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وقال ليام روزينيور إنه تم التعامل مع هذه الأخبار، وأنها لم تصدر عن أي نية سيئة تجاهه أو تجاه الفريق.

