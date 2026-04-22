الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

سيلتا فيجو

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

3 0
19:00

نانت

تشكيل نانت لمواجهة باريس سان جيرمان.. ما موقف مصطفى محمد؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:25 م 22/04/2026 تعديل في 06:25 م

مصطفي محمد

كشف وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لنادي نانت، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نانت الفرنسي، تواجد النجم المصري مصطفي محمد في التشكيلة الأساسية لقيادة خط الهجوم أمام باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي يقام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل نانت لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: لوبيز
خط الدفاع: جيلبير – علي يوسف – كوزا – أكاباندي
خط الوسط: ماشادو – سيسوكو – ليرو – ليبينانت
خط الهجوم: مصطفى محمد – أبلين.

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا
ترامب: كما يعلم الجميع أنا شخص عبقري للغاية
