كشف وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لنادي نانت، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نانت الفرنسي، تواجد النجم المصري مصطفي محمد في التشكيلة الأساسية لقيادة خط الهجوم أمام باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي يقام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل نانت لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: جيلبير – علي يوسف – كوزا – أكاباندي

خط الوسط: ماشادو – سيسوكو – ليرو – ليبينانت

خط الهجوم: مصطفى محمد – أبلين.

