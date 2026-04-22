قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون له معنى إلا إذا لم ينتهكه الحصار البحري واحتجاز الاقتصاد العالمي كرهائن.

وشدد قاليباف، في تدوينة عبر منصة إكس اليوم الأربعاء، على ضرورة توقف أعمال الحرب الإسرائيلية على جميع الجبهات.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، أن إعادة فتح مضيق هرمز أمر مستحيل في ظل هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم يحققا أهدافهما بالعدوان العسكري، ولن يحققوها بالتنمر، مؤكدًا أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو الاعتراف بحقوق الأمة الإيرانية.