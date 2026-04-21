أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل الجاري، معاناة لاعبه الشاب ألامارا ديابي، لإصابات خطيرة بعد تعرضه لحادث طعن.

تفاصيل إصابة ألامارا ديابي

وكشف النادي الدنماركي عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللاعب صاحب الـ19 عاما يعاني من جروح خطيرة، بعد تعرضه للطعن ولكنه الآن في حالة مستقرة.

وأشار ميتيلاند عبر حسابه على فيس بوك، أن اللاعب الشاب خضع لعمليتين جراحيتين خلال الساعات الماضية.

وأكد النادي على دعمه الكامل للاعب وأسرته، وأنه سيتابع التفاصيل الخاصة بالقضية بشكل كامل مع الجهات المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

ترتيب ميتيلاند في الدوري الدنماركي

ويحتل فريق ميتيلاند حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الدنماركي "دوري نايل"، برصيد 54 نقطة جمعهم من 57 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

وانضم اللاعب صاحب الـ19 عاما لفريق ميتلاند الدنماركي، في عام 2022 قادما من أكاديمية فريق بنفيكا البرتغالي.

وظهر اللاعب الشاب رفقة ميتلاند خلال الموسم الحالي 2025-2026، في مباراة واحدة فقط كانت في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

