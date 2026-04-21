الدوري الإنجليزي

برايتون

21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

21:00

كومو

"جروح خطيرة".. ميتلاند الدنماركي يعلن تعرض لاعبه للطعن

كتب : يوسف محمد

01:35 م 21/04/2026
    لاعب ميتلاند الدنماركي

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل الجاري، معاناة لاعبه الشاب ألامارا ديابي، لإصابات خطيرة بعد تعرضه لحادث طعن.

تفاصيل إصابة ألامارا ديابي

وكشف النادي الدنماركي عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللاعب صاحب الـ19 عاما يعاني من جروح خطيرة، بعد تعرضه للطعن ولكنه الآن في حالة مستقرة.

وأشار ميتيلاند عبر حسابه على فيس بوك، أن اللاعب الشاب خضع لعمليتين جراحيتين خلال الساعات الماضية.

وأكد النادي على دعمه الكامل للاعب وأسرته، وأنه سيتابع التفاصيل الخاصة بالقضية بشكل كامل مع الجهات المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

ترتيب ميتيلاند في الدوري الدنماركي

ويحتل فريق ميتيلاند حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الدنماركي "دوري نايل"، برصيد 54 نقطة جمعهم من 57 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

وانضم اللاعب صاحب الـ19 عاما لفريق ميتلاند الدنماركي، في عام 2022 قادما من أكاديمية فريق بنفيكا البرتغالي.

وظهر اللاعب الشاب رفقة ميتلاند خلال الموسم الحالي 2025-2026، في مباراة واحدة فقط كانت في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
قصة رقصة غريبة أثارت الجدل في حفل لـ"طلاب بتجارة طنطا"
بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس
شاب يقتل شقيقه في أسوان بسبب خلاف على محل فول وطعمية
أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي
