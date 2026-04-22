فضيحة في إيطاليا.. تورط أكثر من 60 لاعبا في "سهرات مشبوهة"

كتب : هند عواد

04:45 م 22/04/2026

الدوري الإيطالي

شهد الدوري الإيطالي فضيحة جديدة، بعد الاشتباه في تورط أكثر من 60 لاعبا في شبكة دعارة بمدينة ميلانو.

كشفت صحيفة "سبورت"، وجود أكثر من 60 اسمًا من لاعبي كرة القدم في قرارات النيابة، بتحليل أرقام الهواتف والمحادثات لكشف شبكة من الأندية والفنادق في ميلانو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منظمة ذات هيكل تجاري كانت توفر لأكثر من 60 لاعبًا من فرق الدوري الإيطالي، سواء من إنتر ميلان أو ميلان، حفلات استرخاء بعد المباريات.

وتظهر العديد من أسماء لاعبي كرة القدم، رغم أن أيًا منهم لا يخضع للتحقيق لعدم وجود اتهامات جنائية، ضمن قائمة طويلة التي حددتها نيابة ميلانو، في أمر التفتيش والمصادرة، والذي نفذ قبل يومين بالتزامن مع وضع أربعة أشخاص قيد الإقامة الجبرية، في إطار التحقيق بشأن استغلال وتسهيل الدعارة عبر مرافقات للاعبين من عدة أندية، بينها ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس.

ونشرت صحيفة إل جورنالي الإيطالية، قائمة اللاعبين ومن بينهم ألفارو، كانسيلييري، جيرو، حكيمي، هويسن، مالديني، آرثر ميلو، موتا كارفاليو، ومن المقرر أن تقوم النيابة - عبر جلسات استماع للشهود وأنشطة تقنية مثل تحليل الهواتف المحمولة - بالتحقق من مدى اتساع شبكة الدعارة المزعومة.

