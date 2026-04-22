أظهرت الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027، أن مصر دبرت نحو 135 مليار جنيه لدعم القطاعات الحيوية والاستراتيجية منذ اندلاع الصراع الإيراني الأمريكي بالمنطقة (مارس إلى أبريل الجاري.

وبحسب التقرير الذي تم الاطلاع عليه، توزعت هذه المخصصات بواقع 90.6 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، و15 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية، إلى جانب 30 مليار جنيه لتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية، بما في ذلك السلع التموينية.

انكماش عجز الموازنة

وانخفض عجز الموازنة إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنةً بـ 6% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

في المقابل، ارتفع الفائض الأولي إلى 3.5%، مقابل 2.4% خلال فترتي المقارنة.

ووفقًا لتقرير الموازنة التقديرية، تضمنت الموارد خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 حصيلة صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 179 مليار جنيه (1.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما شملت الفعليات خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025-2026 حصيلة "عالم الروم" بقيمة 167 مليار جنيه (0.8% من الناتج المحلي الإجمالي).

كما سجلت إيرادات الضرائب على أذون وسندات الخزانة المحلية 289.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 17.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.