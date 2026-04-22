ترامب: إيران احترمت طلبي وتراجعت عن إعدام 8 نساء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تعدم النساء الثماني اللاتي كان من المقرر إعدامهن الليلة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "خبر جيد جدًا! لقد أُبلغت للتو أن النساء الثماني المحتجات اللواتي كان من المقرر إعدامهن الليلة في إيران لن يتم قتلهن بعد الآن. سيتم إطلاق سراح أربع منهن فورًا، بينما ستُحكم الأربع الأخريات بالسجن لمدة شهر واحد".

وتابع ترامب على تروث سوشيال: "أُقدّر كثيرًا أن إيران وقيادتها قد احترمتا طلبي، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، وأوقفتا عملية الإعدام المخطط لها، شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

ترامب يدعو لعدم إعدام 8 نساء

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إيران إلى عدم إعدام ثماني نساء متهمات بارتكاب جرائم ضد الدولة، وذلك بالتزامن مع محادثات وقف إطلاق النار في إسلام آباد بباكستان.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إلى القيادة الإيرانية، التي ستتفاوض قريبًا مع ممثليني: سأكون ممتنًا جدًا للإفراج عن هؤلاء النساء. أنا متأكد أنهم سيحترمون ذلك. الرجاء عدم إيذائهن! سيكون ذلك بداية رائعة لمفاوضاتنا".



وكان منشور ترامب قد تضمن لقطة شاشة من تعليق لناشط يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى إيال ياكوبِي، نشر صور ثماني نساء قال إنهن حُكم عليهن بالإعدام.

بحسب منظمات حقوق الإنسان نقلت عنهم أسوشيتد برس، تم اعتقال خمسة من الأشخاص الذين ظهروا في الصورة التي أشار إليها ترامب خلال احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام. إحدى النساء، وهي من الأقلية البهائية في إيران، متهمة بأنها جزء من شبكة توصف بأنها "شيطانية وخاضعة لنفوذ إسرائيل".



لكن بحسب مؤسسة "مشروع قانون الحرب" (Lawfare Project)، وهي منظمة حقوقية مقرها نيويورك، تم التعرف على النساء الثماني، وجاؤوا على النحو التالي: بيتا همّتي، غزال جلانداري، گلناز ناراجي، فينوس حسين نجاد، بناه موحدي، إنسية نجاتي، محبوبة شعباني، وديانا طاهر آبادي.