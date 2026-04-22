هل يصبح "سباليتي" كلمة السر في انتقال صلاح إلى يوفنتوس؟

بات الحديث عن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أمرا واقعيا مع بقاء 5 مباريات فقط له في الأنفيلد.

ومن بين الأندية التي انتشرت أنباء عن رغبتها في التعاقد مع محمد صلاح، يوفنتوس الإيطالي. وقد تتحول الأنباء لواقع في حالة رغبة الثنائي صلاح ومدرب اليوفي الحالي في تكرار ما حققاه معا، قبل 10 سنوات.

لوتشانو سباليتي يفتح الباب أمام صلاح

لن يكون الأمر غريبا إذا اختار محمد صلاح اللعب ليوفنتوس الإيطالي، الذي يدربه لوتشانو سباليتي، فعند سئل نجم ليفربول عن أفضل مدرب عمل معه، قال في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول: "لوتشيانو سباليتي".

ولعب محمد صلاح تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، لمدة موسم ونصف، خلال وجوده في روما الإيطالي، وكانت هذه فترة "توهج" صلاح التي انطلق منها لليفربول، ليبدأ فصل جديد في مسيرته.

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 20 آخرين خلال 62 مباراة لعبها تحت قيادة سباليتي في روما.

ومن جانبه، أشاد سباليتي بمحمد صلاح، وقال في تصريحات سابقة: " محمد صلاح كان حاسماً مع روما، وكان يجيد اللعب فى أكثر من مكان داخل أرض الملعب، كما أنه شخصية رائعة، والابتسامة كانت لا تفارقه، لذا يحظى بحب الجميع فى روما".

