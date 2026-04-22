ببغاء.. طقوس غريبة من بايرن ميونخ للاحتفال بلقب الدوري

بعد بفوز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الثانية على التوالي، احتفل لاعبو الفريق البافاري برفع تمثال ببغاء "الكوكاتو" في السماء.

تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني

قبل أربع مباريات من نهاية الموسم، توج بايرن ميونخ بلقبه الخامس والثلاثين في الدوري الألماني (البوندسليغا)، وذلك بعد فوزه على شتوتجارت بنتيجة 4-2.

وحقق البايرن الفوز في جميع مبارياتهم باستثناء خمس (أربعة تعادلات وهزيمة واحدة فقط)، مسجلين رقما قياسيا في عدد الأهداف المسجلة (109 أهداف حتى الآن).

احتفال غريب من لاعبي بايرن ميونخ

أثناء احتفالات لاعبي بايرن ميونخ، ظهر تمثال الببغاء الأبيض الخزفي الشهير، الذي أصبح بمثابة تميمة حظ للنادي الألماني، وهذه المرة على القمصان التذكارية التي يرتديها اللاعبون والجهاز الفني.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الببغاء، ففي نهاية موسم 2024/2025، حمل الببغاء في موكب احتفالي إلى جانب كأس البطولة.

ووفقا لصحيفة Il Giornale، يملك شخص يدعى مايكل كافر، صاحب مطعم في ميونخ، الببغاء الخزفي، وكتب على موقع المطعم الإلكتروني أن الببغاء غادر "ليشهد عن كثب مغامرة كروية رائعة"، يُقال إن التمثال اختير ليكون تميمة حظ الفريق، وقد استعاره لاعبو بافاريا.

وقال صاحب هذا الببغاء: "منذ تلك اللحظة الأولى، أصبح الببغاء تميمة حظ للنادي، لدرجة أنه أُحضر إلى أرض الملعب خلال فوزهم بكأس السوبر في بداية الموسم".

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ظهر الببغاء الأبيض أيضًا على قمصان وقبعات طُبعت احتفالًا بالفوز، وهي معروضة الآن للبيع على الموقع الرسمي للنادي.

هل يصبح "سباليتي" كلمة السر في انتقال صلاح إلى يوفنتوس؟

رفقة مكي وتامر حسني.. حمد فتحي لاعب السلة يكشف كواليس تجربته في التمثيل



