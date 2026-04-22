الدوري المصري

المصري

1 1
17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

سيلتا فيجو

جميع المباريات

ببغاء.. طقوس غريبة من بايرن ميونخ للاحتفال بلقب الدوري

كتب : هند عواد

04:30 م 22/04/2026 تعديل في 04:45 م

ليون لاعب بايرن ميونخ أثناء الاحتفال بالببغاء_Easy

بعد بفوز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الثانية على التوالي، احتفل لاعبو الفريق البافاري برفع تمثال ببغاء "الكوكاتو" في السماء.

تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني

قبل أربع مباريات من نهاية الموسم، توج بايرن ميونخ بلقبه الخامس والثلاثين في الدوري الألماني (البوندسليغا)، وذلك بعد فوزه على شتوتجارت بنتيجة 4-2.

وحقق البايرن الفوز في جميع مبارياتهم باستثناء خمس (أربعة تعادلات وهزيمة واحدة فقط)، مسجلين رقما قياسيا في عدد الأهداف المسجلة (109 أهداف حتى الآن).

احتفال غريب من لاعبي بايرن ميونخ

أثناء احتفالات لاعبي بايرن ميونخ، ظهر تمثال الببغاء الأبيض الخزفي الشهير، الذي أصبح بمثابة تميمة حظ للنادي الألماني، وهذه المرة على القمصان التذكارية التي يرتديها اللاعبون والجهاز الفني.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الببغاء، ففي نهاية موسم 2024/2025، حمل الببغاء في موكب احتفالي إلى جانب كأس البطولة.

ووفقا لصحيفة Il Giornale، يملك شخص يدعى مايكل كافر، صاحب مطعم في ميونخ، الببغاء الخزفي، وكتب على موقع المطعم الإلكتروني أن الببغاء غادر "ليشهد عن كثب مغامرة كروية رائعة"، يُقال إن التمثال اختير ليكون تميمة حظ الفريق، وقد استعاره لاعبو بافاريا.

وقال صاحب هذا الببغاء: "منذ تلك اللحظة الأولى، أصبح الببغاء تميمة حظ للنادي، لدرجة أنه أُحضر إلى أرض الملعب خلال فوزهم بكأس السوبر في بداية الموسم".

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ظهر الببغاء الأبيض أيضًا على قمصان وقبعات طُبعت احتفالًا بالفوز، وهي معروضة الآن للبيع على الموقع الرسمي للنادي.

الدوري الألماني بايرن ميونخ

ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
التوقيت الصيفي.. هل تُمدد الحكومة مواعيد إغلاق المحلات حتى منتصف الليل؟
التوقيت الصيفي.. هل تُمدد الحكومة مواعيد إغلاق المحلات حتى منتصف الليل؟
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
