أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، انطلاق تصوير فيلم عو (البوليفارد سابقًا)، وذلك يوم الأحد الذي وافق 19 أبريل الجاري.

تفاصيل فيلم عو

ويأتي الفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، ومن إنتاج استوديوهات صلة ودي إن إيه ستوديو وموفيزات ستوديو، ومن إخراج المخرج السعودي محمد الملا في أولى تجاربه السينمائية الطويلة، بعد مسيرة طويلة في الإخراج الإعلاني حصد خلالها جوائز وتقديرًا واسعًا.

تدور أحداث الفيلم في ليلة غير اعتيادية داخل مدينة الرياض، حين تنفتح بوابة غامضة فوق بوليفارد وورلد، لتتحول الوجهة إلى عوالم حية تتقاطع فيها الأزمنة والحضارات، وتخرج منها شخصيات أسطورية تهدد استقرار المدينة، في سباق مع الزمن لإنقاذ الواقع من الانهيار. وفي قلب هذه الأحداث، يقف طلال، حارس أمن بسيط، يجد نفسه فجأة في مواجهة عالم يفوق خياله، إلى جانب عائلة سعودية عالقة داخل البوليفارد، في رحلة تمزج بين الكوميديا والتشويق والدراما الإنسانية، وتعيد تعريف معنى البطولة.

تعرف على أبطال فيلم عو

ويضم الفيلم نخبة من النجوم السعوديين، من بينهم: فهد بن سالم (أبو سلو)، لمى الكتاني، خالد عبدالعزيز، عبدالمحسن الحربي، فتون الجارالله، وأسـيل عمران، إلى جانب عبدالله الحسين، وعبدالرحمن الشهري، وعبد الإله الليبي، كما يشهد حضور عدد من ضيوف الشرف.

ويُعد عو أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل داخل بوليفارد وورلد، حيث تتحول المناطق المختلفة إلى مواقع تصوير حية، ومن المقرر عرض الفيلم مطلع عام 2027 في دور السينما داخل المملكة وخارجها.

