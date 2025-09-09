آيفون 17.. ما المميزات التي تدفعك لترقية هاتفك؟

كتب- محمود الهواري:

أشارت تسريبات حديثة إلى أن سلسلة iPhone 17 من Apple ستشهد تحسينات كبيرة تجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين، خصوصا فيما يتعلق بعمر البطارية والكاميرات، وهما عاملان غالبا ما يدفعان محبي هواتف آيفون للترقية إلى الطراز الأحدث.

طرازات آيفون 17

وبحسب موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تشير التسريبات إلى أن طرازات iPhone 17 Pro ستوفر عمر بطارية أفضل بكثير من سابقاتها، حيث من المتوقع أن تصل سعة بطارية iPhone 17 Pro إلى 4252 مللي أمبير في الساعة، بزيادة قدرها 18.6% مقارنة بـ. iPhone 16 Pro.

وسيحصل iPhone 17 Pro Max على بطارية بسعة 5088 مللي أمبير في الساعة، بزيادة 8.6% عن iPhone 16 Pro Max، مما يمنح المستخدمين ساعات إضافية من الاستخدام اليومي.

كاميرات آيفون 17

أما فيما يخص الكاميرات، فمن المتوقع أن يشهد iPhone 17 Pro ترقيات كبيرة تشمل رفع دقة عدسة المقربة إلى 48 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية إلى 24 ميجابكسل، مع إدخال نظام فتحة العدسة المتغيرة وتحسين كبير لتسجيل الفيديو، إلى جانب إمكانيات تسجيل فيديو متزامن للكاميرتين الأمامية والخلفية وتكبير بصري يصل إلى 8 أضعاف في طراز Pro Max، ما يجعل الكاميرات هذا العام من بين أبرز نقاط القوة في الترقية.

تحسينات آيفون 17

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحسينات تجعل iPhone 17 Pro وPro Max خيارا مميزا لعشاق التصوير والأداء الطويل للبطارية، فيما ينتظر أن تكشف Apple عن التفاصيل الرسمية لهذه المميزات خلال حدثها المرتقب لليوم، الذي سيشهد أيضا الإعلان عن ساعات Apple Watch الجديدة وسماعات AirPods Pro 3.