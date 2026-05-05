اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانتهاء العام الدراسي.

مواعيد امتحانات صفوف النقل

تبدأ امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية اعتبارًا من يوم السبت 16 مايو، وتستمر حتى الأربعاء 20 مايو، وفق الجداول التي أعدتها مديرية التربية والتعليم.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) خلال الفترة من 4 يونيو حتى 10 يونيو، وسط إجراءات تنظيمية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

مراعاة الظروف الجوية والإجازات

وأكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف أن إعداد الجداول جاء وفق خريطة العام الدراسي، مع مراعاة الإجازات الرسمية، فضلاً عن تطبيق نظام الفترة الواحدة، نظرًا لقصر فترة النهار ومراعاة التغيرات الجوية المحتملة.