"سجل وصنع".. ماذا قدم محمود كهربا في مبارياته السابق أمام الأهلي؟

يخوض فريق الأهلي عند الثامنة مساءً مواجهة هامة حين يستضيف فريق إنبي علي استاد القاهرة في الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

ويفقد الأهلي في مباراة الليلة جهود كل من، محمود حسن تريزيجيه ويوسف بلعمري بسبب الإصابة، كما يغيب عمرو الجزار، أحمد عيد، محمد سيحا ويلسين كامويش وكريم فؤاد لأسباب فنية.

واستقر المدرب الدنماركي ييس توروب بنسبة كبيرة على تشكيل الأهلي في مباراة الليلة والمنتظر أن يضم كل من :

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: هادي رياض، ياسين مرعي، محمد هاني ، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية ، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

ويحتل الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.

غيابات الأهلي أمام إنبي الليلة في الدوري المصري