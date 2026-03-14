تقع في جزر فارو بحيرة فريدة تعرف باسم سورفاجسفاتن أو ليتيسفاتن، وهي الأكبر في الجزر بمساحة نحو 3.4 كيلومتر مربع، والتي يبدو جانبهامن زاوية معينة على الطرف الجنوبي، وكأنه يطفو فوق المحيط الأطلسي، في وهم بصري يأسر أنظار الزوار.

تكمن الخدعة في أن البحيرة تقع على ارتفاع 32 مترا فوق مستوى سطح البحر، على قمة جرف ينحدر قليلا نحو الداخل باتجاه البحيرة من مسافة قصيرة، يبدو أن شاطئ البحيرة يمتد مباشرة إلى حافة الجرف، ما يخلق الوهم بأن الماء يطفو فوق سطح البحر.

ويختلف السكان المحليون حول اسم البحيرة، فهناك من يفضلون تسمية سورفاجسفاتن نسبةً إلى قرية سورفاجور غرب البحيرة، بينما يطلق آخرون اسم ليتيسفاتن أو "بحيرة ليتي" نسبةً إلى المنطقة شرق الجزر، إذ بالرغم من هذا الجدل، يختصر معظم السكان المحليين الأمر ويطلقون عليها ببساطة اسم "Vatnið"، أي "البحيرة".

تحيط بالبحيرة منحدرات صخرية، تعزز الوهم البصري وتبرز جمالها الطبيعي، ويظهر ذلك بوضوح عند مخرج البحيرة الرئيسي، حيث يتدفق شلال بوسدالافوسور، المعروف أيضا باسم "شلال بوسدال"، بارتفاع 30 مترا، مشكلا منظرا يخطف الأنفاس ويزيد من شعور البحيرة وكأنها عائمة فوق المحيط.