لمحبي ألعاب الفيديو.. OnePlus تطلق أحد أفضل الهواتف الذكية

كتب : وكالات

08:58 ص 30/04/2026

OnePlus

كشفت OnePlus عن هاتفها الجديد الذي جهّز بمواصفات ممتازة ومعالج عالي الأداء ليكون من بين أفضل الهواتف المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

يعمل OnePlus Ace 6 Ultra بنظام "أندرويد-16" مع واجهات تشغيل ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 المطوّر بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP66/IP68/IP69/IP69K، أبعاده (162.5/77.5/8.5) ملم، وزنه 217 ج، وحميت واجهته الأمامية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أما واجهته الخلفية فغطيت بطبقة من بوليميرات السيليكون.

شاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، كثافتها تعادل 450 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1800 nits، ودعمت بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات.

كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميجابيكسل.

حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 6800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
أخبار مصر

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس

تزوير تعاقدات وتركيب عدادات دون رسوم.. مصدر بالكهرباء يكشف تفاصيل مخالفات
أخبار مصر

تزوير تعاقدات وتركيب عدادات دون رسوم.. مصدر بالكهرباء يكشف تفاصيل مخالفات
رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء المقبل
أخبار مصر

رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"