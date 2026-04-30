كشفت OnePlus عن هاتفها الجديد الذي جهّز بمواصفات ممتازة ومعالج عالي الأداء ليكون من بين أفضل الهواتف المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

يعمل OnePlus Ace 6 Ultra بنظام "أندرويد-16" مع واجهات تشغيل ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 المطوّر بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP66/IP68/IP69/IP69K، أبعاده (162.5/77.5/8.5) ملم، وزنه 217 ج، وحميت واجهته الأمامية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أما واجهته الخلفية فغطيت بطبقة من بوليميرات السيليكون.

شاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، كثافتها تعادل 450 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1800 nits، ودعمت بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات.

كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميجابيكسل.

حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 6800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، وفقا لروسيا اليوم.